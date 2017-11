Roma, Juan Jesus: "C'è euforia, possiamo battere chiunque"

2 novembre 2017

La diffidenza di inizio stagione è stata spazzata via dal campo, in casa Roma - dopo il 3-0 al Chelsea - si respira grande euforia sia per il cammino europeo che per quello in campionato. "Una grande vittoria - ha ammesso Juan Jesus -, ma dobbiamo restare umili e lavorare in silenzio". Prossima tappa Firenze: "Non sarà facile, ma se giochiamo come contro il Chelsea possiamo battere chiunque". La difesa è un punto di forza: "Questione di mentalità".

Lo scetticismo e le lamentele di qualche giocatore e del pubblico sono ormai un ricordo. Con lavoro e risultati Eusebio Di Francesco si è preso la sua rivincita, così come Juan Jesus in difesa, e se oggi la Roma viaggia sulle ali dell'entusiasmo, il merito è di un gruppo che non si è mai disunito e anzi, nella compattezza del gruppo sta esaltando i singoli: "E' una questione di mentalità - ha ammesso Juan Jesus -. Tutti diamo il massimo per aiutare la squadra e anche se cambiano i giocatori la cosa non cambia. In rosa siamo tutti titolari e in campo si vede, chi entra sa cosa deve fare. Dobbiamo continuare così fino a fine stagione".



Il netto successo sul Chelsea è un chiaro messaggio, secondo il difensore della Roma: "Poteva finire anche 5-0. Li rispettiamo, ma non siamo sorpresi di questa vittoria. Già a Londra avevamo dimostrato che giocando in un certo modo potremmo battere chiunque". I giallorossi però dovranno stare attenti al fuorigiri: "L'euforia c'è, ma siamo professionisti e dobbiamo comportarci da tali. La testa ora è su Firenze, una trasferta difficile ma dovremo provare a vincere".



Menzione speciale per il connazionale brasiliano Alisson: "E' uno che ha lavorato sodo anche nella passata stagione in cui non ha giocato tanto. E quest'anno sta dimostrando che e' fortissimo. Abbiamo un portiere che para tutto". E una squadra che in campo cerca di attaccare sempre l'avversario: "Se rubiamo palla lontano dalla nostra porta c'e' meno campo da fare, se aggrediamo subito possiamo fare male prima".