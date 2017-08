Roma, imbrattato il murale di Francesco Totti

1 agosto 2017

Incredibile atto di vandalismo a Roma. Il murale di via Licia, dedicato a Francesco Totti, è stato imbrattato da alcuni sconosciuti, che hanno coperto l'opera con la scritta " Totti mafia capitale ". Il disegno dedicato al "Pupone" era stato rovinato già a giugno, ma poi era stato ripulito e il capitano giallorosso lo aveva visitato per siglarlo e farsi immortalare. La sua firma è stata coperta ed è stata anche staccata la teca che la ricopriva.

MALAGO': "IL TIFO NON C'ENTRA"

"Murale di Totti deturpato? Qui non serve il presidente del Coni o un cittadino romano, serve solo un minimo di buon senso. E' talmente un gesto non commentabile che altre parole sarebbero superflue". Cosi' Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenuto ai microfoni di Rete Sport commenta l'ennesimo atto vandalico nella Capitale. "Chi l'ha deturpato non sono tifosi di un'altra squadra, ma vandali. Quando vediamo che la gente si butta nelle fontane per fare lo shampoo, spaccano monumenti...", ha aggiunto.