Roma, il pugno costa caro a Di Francesco: operato alla mano

28/08/2018

Eusebio Di Francesco è finito in infermeria. L'allenatore della Roma, dopo il pareggio di Manolas contro l'Atalanta, si è sfogato con due pugni alla panchina. Momento di rabbia che gli è costato caro: dopo essersi presentato tutto fasciato nel post partita, questa mattina si è recato a Villa Stuart dove è stato operato per la frattura del quinto metatarso della mano sinistra. Intervento riuscito in astenesia e il tecnico sarà dimesso in giornata. Non è in dubbio la sua presenza in panchina a San Siro contro il Milan venerdì.