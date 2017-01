Roma, il nuovo stadio è sempre più lontano

30 gennaio 2017

Il Comune prende tempo, entro il 31 gennaio arriverà infatti la richiesta di proroga di un mese alla Regione sul progetto del nuovo Stadio della Roma . Gioca in difesa il Movimento 5 stelle che secondo Affaritaliani.it medita il secondo grande rifiuto, dopo il no alle Olimpiadi. La proroga servirebbe solo a ricompattare i pentastellati sulla linea tenuta dall'Assessore Berdini che ha sempre criticato il progetto.

Secondo i bene informati del Movimento, come riporta il quotidiano digitale, dietro la decisione ci sarebbe la regia dell’assessore, in una strategia di silenzi e di continui richiami al rispetto del Piano regolatore. E così quando si arriverà al voto a marzo a prevalere sarebbero i no.



A chiedere chiarezza al sindaco Raggi è così l'esponente del Partito Democratico Stefano Pedica che in una nota scrive: “La Raggi non rimandi la decisione sul nuovo stadio della Roma alle calende greche. Quanto tempo ancora la sindaca pensa di poter andare avanti senza esprimere un parere chiaro sul progetto? La verità è che sul nuovo stadio della Roma la sindaca è sempre più nel pallone e di questo passo rischia il fuorigioco. Mi auguro che si chiarisca al più presto le idee o che almeno abbia il coraggio di dire che vuole affossare il progetto, come ha fatto con le Olimpiadi".