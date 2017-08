Roma, il Leicester alza il muro: rifiutata l'offerta per Mahrez

6 agosto 2017

Tutto lasciava pensare che alla fine l'accordo si sarebbe trovato. E invece il Leicester continua a fare muro e a non mollare Riyad Mahrez. Le Foxes, infatti, hanno rifiutato l'ultima offerta della Roma per l'esterno algerino classe 1991. Gli inglesi ritengono insufficienti i 35 milioni con cui Monchi era convinto di poter portare a Trigoria il giocatore. Il Leicester continua a valutare Mahrez almeno 10 milioni in più e non ha intenzione di fare sconti.