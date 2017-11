Roma, il derby nel mirino: Nainggolan e Schick "vedono" la Lazio

15 novembre 2017

Corre. Come sempre. Più veloce del solito. Radja Nainggolan "vede" il derby e prova a recuperare in tempo per sabato pomeriggio alle 18. Cinque giorni fa la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi sembrava un miraggio a causa della lesione all'adduttore riscontrata negli esami strumentali svolti in Belgio, ma ieri il Ninja si è allenato in palestra e per la prima volta anche sull'erba di Trigoria mostrando notevoli progressi. Gli ultimi controlli hanno rasserenato lo staff giallorosso: le fibre muscolari non si sono rotte, il belga soffre di un’elongazione e quindi un recupero lampo - l'infortunio risale a giovedì scorso - non è scluso, ma Di Francesco si è preso tempo per decidere anche perché mercoledì 22 c'è la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.