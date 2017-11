Roma, Giannini a 4-4-2: "Ridotto gap con Napoli e Juve"

1 novembre 2017

La Roma sta convincendo tutti. Dopo la vittoria esaltante contro il Chelsea, anche Giuseppe Giannini si è accodato ai complimenti: "È una squadra molto pragmatica, va subito al sodo senza fronzoli. Aveva bisogno di autostima e di sapere quanto fosse forte e questo spessore lo sta trovando più nei risultati che nel gioco. E in piazze così importanti è meglio puntare subito ai risultati concreti, rispetto a giocare bene senza poi non vincere niente", ha detto in esclusiva a 4-4-2 su Sportmediaset.it.



Elogi per Di Francesco: "Fin dall’inizio sono stato molto favorevole a questa scelta. E’ stato un ex giocatore della Roma, conosceva la piazza e l’ambiente e non poteva che essere una scelta azzeccata. Oltre a questo è un professionista molto serio e attento. Ha un grande attaccamento alla Roma e ai suoi tifosi e questo è fondamentale".



Il trascinatore di questa Roma? "Kolarov mi ha impressionato tantissimo per come approccia le partite e per come gestisce il pallone: non è mai in affanno. E poi è stato decisivo in molte partite e sta trascinando il reparto difensivo: fa giocare i compagni con grande tranquillità".



La gestione della fascia di De Rossi dopo Totti? "Mi piace, anche se Daniele è un personaggio e un calciatore totalmente diverso da Francesco. Interpretano il ruolo da capitano in maniera diversa ma anche De Rossi rappresenta il modo di essere romanista. Non molla mai un centimetro e credo che alla gente piaccia questo suo modo di giocare".



Dove può arrivare la Roma? "Io l’ho sempre messa subito dopo Napoli e Juventus però questo gradino che c’era di differenza piano piano si sta riducendo. La partita di ieri è stata interpretata in maniera perfetta e queste son caratteristiche che solo la grandi squadre anno. Quest’anno la Roma è meno bella e più diretta. La Lazio sorpresa del campionato? La Lazio gioca un grande calcio, il migliore in Italia dopo il Napoli. Ma deve trovare delle alternative a Immobile, così come Di Francesco dovrà trovarle a Dzeko. Altrimenti penso che faranno meno punti di Napoli e Juve".