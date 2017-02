Roma, Gandini: "Vogliamo continuare con Spalletti, valuteremo insieme al momento opportuno"

13 febbraio 2017

SPALLETTI, TOTTI E IL LORO FUTURO

Spalletti è in scadenza di contratto, ma in casa Roma non c'è fretta per il rinnovo: "Con il tecnico il dialogo è costante e trasparente - spiega Gandini -. L'interesse della società è di proseguire con Luciano il più a lungo possibile. Il suo obiettivo è quello di vincere. Quindi abbiamo assoluta identità di visione. Per quanto riguarda il futuro, parleremo al momento opportuno e valuteremo insieme quali sono i presupposti per continuare nel miglior modo possibile". Ancora da definire anche il futuro di Totti: "Toccherà a lui decidere quale sarà il suo futuro. Ha già un accordo in essere per entrare nei quadri dirigenziali e affronteremo la questione nel momento opportuno ma è impensabile un Totti fuori dalla Roma, è un'icona del calcio italiano e mondiale".



IL CASO NAINGGOLAN

La scorsa settimana sono esplose le polemiche dopo la pubblicazione del video di Nainggolan, mentre parlava con alcuni tifosi: "Ha espresso opinioni personali e in Italia il reato d'opinione non c'è più da tempo. E lo ha fatto in una circostanza privata diventata pubblica in maniera inqualificabile ma è il rischio del mondo della comunicazione di oggi, dove tutti siamo diventati reporter".



IL PUNTO SUL CAMPIONATO

"La Roma sta molto bene e non molla. Prosegue la rincorsa alla Juventus che sta facendo risultati straordinari. Ma Roma e Napoli continueranno a cercare di colmare questo gap. Siamo a -7, però mancano ancora 14 giornate. Quindi continuiamo fiduciosi per la nostra strada. Non solo in campionato, ma anche nelle altre competizioni in cui siamo ancora in corsa. La squadra e' competitiva e lo sara' anche in futuro. Abbiamo una spina dorsale straordinaria - con Szczesny, Fazio, Nainggolan e Dzeko - che definirei paradigmatica per il calcio moderno. Continueremo a lavorare su queste basi".



OBIETTIVO EUROPA LEAGUE

In questa stagione il traguardo che darebbe piu' soddisfazione a Gandini sarebbe l'Europa League: "Perche' e' una competizione molto piu' importante e difficile di come viene dipinta e perche' saremmo il primo club italiano a riuscirci. E perche' manca al palmares di questa grande societa'. Ovviamente l'obiettivo e' essere competitivi piu' a lungo possibile anche in campionato, che ora entra in una fase topica, ed in Coppa Italia".



ROMA E LO STADIO

"Sono abbastanza sicuro che il dialogo continuo con il Comune portera' ad una soluzione positiva. Ricordo che secondo una ricerca uscita proprio l'altro ieri l'Italia e' il paese europeo che gli impianti piu' vecchi, con un'eta' media di 70 anni. Seguita da Spagna e Francia con 58, poi Inghilterra, Germania e Portogallo. L'argomento principale che il sistema calcio dovra' affrontare nei prossimi mesi - aggiunge Gandini - e' come riportare il pubblico allo stadio rendendolo fruibile per godere di un grande spettacolo". Quello dello stadio "e' un obiettivo importantissimo anche dal punto di vista sportivo, vedi l'esempio della Juventus che ha trasformato lo Stadium in un fortino inespugnabile. Noi stiamo facendo del nostro meglio all'Olimpico, ma restano tanti problemi legati a mobilita' e logistica. In generale, tutti le piu' forti societa' europee hanno fatto dello stadio la 'loro' casa. Quindi non e' solo una questione di ricavi, ma anche il sostegno continuo del pubblico. Stadi da 70-80 mila spettatori in Italia oggi sono anacronistici, noi pensiamo ad un impianto che offra servizi, connettivita', partecipazione all'evento sportivo".