Roma, Gandini: "Spalletti via? Abbiamo l'alternativa". E sull'addio di Totti...

15 maggio 2017

Tutto lascia pensare che, alla fine, le strade dell'allenatore e del club si separeranno: troppe le cose accadute nell'ultimo anno, troppe le frasi pronunciate da Spalletti che risulterebbero incoerenti con una sua eventuale permanenza. Gandini, in ogni caso, non si sbottona, anche se la reattività annunciata dei giallorossi, può di per sé essere già un segnale: "Stiamo già pensando a possibili soluzioni. Non siamo abituati a farci trovare impreparati". E se si pensa a una soluzione, significa che esiste un problema. Il futuro della panchina giallorossa verrà comunque deciso a fine campionato visto che il momento è quanto mai delicato: c'è il secondo posto da blindare e, perché no, una festa juventina da rinviare il più possibile. La testa di tutti , ora, va solo al campo. Ma senza farsi trovare impreparati.



Capitolo Francesco Totti, per altro, una delel questioni che maggiormente ha contribuito a rendere difficoltoso il rapporto tra Spalletti e l'ambiente romanista: "E' già tutto esaurito. Un campione come Totti lo merita, per quel che ha fatto per la Roma, per il calcio italiano e quello mondiale" ha detto Gandini in merito alla caccia al biglietto scatanatasi per Roma-Genoa, la possibile ultima da giocatore del capitano. Ma sarà davvero l'ultima gara di Totti? "Non sono nella sua testa e non sono al corrente di altre partite. Sottolineo il grande affetto che Totti ha per questa società e che tutta la città ha per lui" ha risposto l'ad che si è poi dilungato a parlare di Francesco, esempio unico: "Ha una grande professionalità, sta facendo la sua figura, è sempre a disposizione dell'allenatore che deve mandare in campo la squadra migliore. Ora è fondamentale vincere con il Chievo, vediamo cosa fa il Napoli, poi penseremo all'ultima partita".



"Una cosa è certa: non è bello aver un partito con uno o contro l'altro. Totti ora avrà una nuova carriera nella Roma" ha concluso riferendosi alle polemiche sull'utilizzo di Totti da parte di Spalletti. Uno dei due è di troppo?