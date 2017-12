Roma, Florenzi: "Sfida con la Juve non decisiva per lo scudetto"

21 dicembre 2017

"E' una partita importante ma non credo uscirà da lì la vincitrice dello scudetto": Alessandro Florenzi presenta così la super sfida di sabato sera contro la Juventus. Il centrocampista della Roma ha parlato del momento della squadra: "Stiamo lavorando bene e sono sicuro che torneremo a segnare". Sugli avversari: "A loro toglierei Dybala, un campione. Non è mai facile giocare a Torino ma vogliamo invertire la tendenza e fare punti".

"E' una partita che vale tre punti come Roma-Cagliari, ma che può dirci a che punto siamo" ha detto a Sky Sport il vice capitano giallorosso sul match dell'Allianz Stadium. "Stiamo lavorando bene anche in fase difensiva e i risultati si vedono. Il primo posto in Champions è una risposta, ma dobbiamo darla anche in campionato e non solo contro la Juve. Abbiamo una buona squadra per fare un buon torneo" ha detto a proposito del lavoro di Di Francesco.



Il ds della Roma Monchi ha fatto capire che il rinnovo tra Florenzi e la Roma è vicino ma il giocatore si chiama fuori: "Se ne occupa il mio procuratore, io penso solo al campo".