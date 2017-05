Roma, Florenzi: "Vietato sbagliare con Chievo e Genoa"

15 maggio 2017

Florenzi che scherza su uno scudetto ancora possibile, almeno per la matematica: "Ho sempre detto che finché la matematica non ci condanna… Ma il secondo posto è l’obiettivo che dobbiamo puntare. Tante volte la Roma viene presa a male parole da tanti perché perde o pareggia una partita. In questo girone di ritorno abbiamo fatto tante cose buone che hanno portato al secondo posto". Nessuna preclusione poi per un allenatore straniero come erede di Spalletti: "Io personalmente ho avuto due anni Rudi Garcia e mi sono trovato benissimo, ha imparato l'italiano in fretta ma noi abbiamo capito subito i suoi schemi di gioco e quello che voleva trasmetterci".



Il centrocampista parla anche della proprietà americana. "Ci deve essere il giusto mix per portare innovazione: possiamo imparare tanto dagli americani, per come si approcciano al calcio e per la tecnologia che hanno portato nella Roma. Il presidente ha portato tutto questo ma si è adattato anche al 'gioco italiano', avendo collaboratori italiani e facendo molto bene sotto questo punto di vista, perchè secondo me siamo davvero molto bravi in questo senso".