Roma, Florenzi: "Addio di Totti sarà un lutto"

21 aprile 2017

Alessandro Florenzi ha sempre avuto un legame speciale con Francesco Totti e a confermarlo arrivano le sue parole sul probabile addio del capitano a fine stagione: "La Roma senza Totti non esiste e quando smetterà sarà come un lutto". Poi Florenzi chiarisce: "Francesco è padrone del proprio destino e qualora decidesse di appendere gli scarpini al chiodo farà sempre parte della Roma. Lui è la Roma ed è la storia per ciò che ha fatto".