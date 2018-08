Roma, El Shaarawy: "Strootman sarà una grande mancanza"

29/08/2018

La Roma ripartirà dal 3-3 in rimonta contro l'Atalanta: "La reazione nella ripresa è stata positiva, c'è stato grande spirito da parte di tutti, potevamo portare a casa anche la vittoria - dice il Faraone -. E' comunque un pareggio che ci puo' far partire col Milan col piede giusto. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e le cose sono cambiate, ma è stata la reazione e l'orgoglio. Il mister ruota molti giocatori, ci fa sentire tutti importanti. Io punto sullo spirito di sacrificio che abbiamo avuto nel secondo tempo".



Venerdì sera il match con il Milan: "Come lo affronteremo? Non lo so ancora, abbiamo provato diversi moduli in allenamento per vedere come andare a prenderli e come aggredirli, che è sempre stata la nostra forza. Adesso il mister fara' le sue valutazioni". El Shaarawy parla poi del mercato giallorosso e dell'arrivo di Ronaldo in Italia: "Ci sono state cessioni importanti, abbiamo pero' giovani di grande talento nei quali crede la societa' e noi compagni. Non dobbiamo dare giudizi affrettati dopo due giornate, i giovani devono crescere perche' hanno talento e l'hanno dimostrato. Ci sono i presupposti per fare le cose come l'anno scorso. CR7 ancora secco? Le difese italiane sono piu' difficili da superare rispetto ad altri campionati. È stato anche sfortunato, si e' visto nelle due partite il suo talento, poteva andare in gol. Arrivera' presto".