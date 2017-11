Roma, El Shaarawy rinato: Di Francesco zittisce gli scettici L'attaccante sta bene fisicamente e si è guadagnato un posto, il tecnico ha già fatto dimenticare Spalletti

1 novembre 2017

A Di Francesco sono bastati poco più di due mesi per fare dimenticare Spalletti e, soprattutto, fare ricredere gli scettici. La Roma ha iniziato a viaggiare molto forte in campionato e sta facendo grandi cose in Champions, dove in molti la davano per spacciata già dopo il sorteggio. Invece l'ottimo lavoro del tecnico giallorosso sta dando i suoi frutti, compresa l'esplosione di un El Shaarawy diventato decisivo.

Il match con il Chelsea ha dimostrato tutta la forza di una squadra organizzata e molto equilibrata: un giusto mix di qualità e fisicità, ben amalgamato da Di Francesco. La Roma si esprime con un 4-3-3 fatto di pressing, palleggio e tremende accelerazioni sulle fasce. La difesa, brava a tenere corta la squadra, è ben protetta da un centrocampo solido e poi, in attacco, Dzeko - al di là delle doti realizzative - è sempre più prezioso spalle alla porta.



Il salto di qualità dei giallorossi è anche nella testa, perché questa squadra sta dimostrando di sapere soffrire nei momenti in cui bisogna rifiatare. Un miglioramento che, unito a una fase difensiva curata nei dettagli, sta consentendo alla Roma di essere la migliore difesa del campionato con soli 5 gol presi.



E poi c'è un El Shaarawy in totale stato di grazia. Le tre reti in quattro giorni hanno consegnato alla Roma due successi fondamentali e ora le gerarchie - con Defrel e Schick - sembrano decisamente cambiate. Il Faraone è già andato a segno cinque volte in 12 presenze stagionali e la sua media realizzativa è niente male: 1 gol ogni 135 minuti. Numeri importanti anche per la Nazionale. Numeri che certificano una sentenza: quando El Shaarawy sta bene fisicamente, diventa difficile toglierlo dal campo.

LE STATISTICHE • Questa è stata la più ampia vittoria della Roma contro una squadra inglese in Champions League e – al pari del 3-0 sull’Ipswich Town nella Coppa UEFA 1982/83 – in tutte le competizioni UEFA. • Otto punti nelle prime quattro partite (2V, 2N): è il miglior parziale per la Roma in un girone di Champions League. • Quello di Stephan El Shaarawy dopo 39 secondi è il gol più rapido nella storia della Roma in Champions League, nonché il più veloce concesso dal Chelsea. • Prima di El Shaarawy, l’ultimo italiano a segnare una doppietta in Champions League era stato Daniele De Rossi, sempre per la Roma, nell’ottobre 2015. • Quattro reti (prime due in casa) per El Shaarawy in Champions, in 17 presenze. • La Roma è il club che ha segnato più gol a squadre di Antonio Conte in Champions League: sei in due partite. • Secondo gol in CL (il primo per la Roma) di Diego Perotti, il giocatore con più dribbling risuciti in questo match (sei, assieme ad Eden Hazard). • Nona partita stagionale (in 14 presenze) senza subire gol per Alisson, che mantiene la propria porta inviolata da 375 minuti in tutte le competizioni.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X