Roma, El Shaarawy: "La Juve è la squadra più forte che c'è"

11 maggio 2017

Nelle ultime settimane il rendimento dei giallorossi è stato altalenante al punto da rimettere in discussione il secondo posto. La lotta a distanza con il Napoli continuerà fino all'ultima giornata: "Contro la Lazio abbiamo creato tanto e siamo stati puniti al primo colpo - ha commentato El Shaarawy -. Dobbiamo evitare disattenzione e migliorare, ma abbiamo sempre reagito bene dopo le sconfitte. Ora dovremo tenere alta la tensione fino alla fine, ma sfide come contro la Juventus non hanno bisogno di grande lavoro perché si preparano da sole. Anche loro hanno punti deboli e studieremo per sfruttarli".



La classifica dice la Roma avanti di un punto sul Napoli: "Abbiamo fatto qualcosa in più di loro che sono una grande squadra, ma vogliamo restare secondi. Finire così è importantissimo". Con la buona stagione giocata è arrivata anche la chiamata in Nazionale: "E' un obiettivo importante per me, anche se è stato solo uno stage. Voglio tornarci a giugno e in pianta stabile".