Roma, El Shaarawy: "Il derby vale una fetta di campionato"

16 novembre 2017

El Shaarawy andrà a caccia della quarta rete personale ai biancocelesti dopo quella messa a segno con la maglia del Milan e le due con la Roma. "Segnare nel derby è sempre una grande soddisfazione. Spero di ripetermi sabato ma la cosa più importante sono i tre punti - ribadisce -. Questa è sempre una partita molto speciale e molto sentita. Sappiamo quanto sia importante non solo per noi giocatori ma per tutto l'ambiente, la città, i tifosi. La si prepara da più di una settimana, per cui sarà una partita carica di intensità e dobbiamo fare risultato per continuare a dare continuità alle vittorie".



In Europa come in Italia i giallorossi sembrano aver trovato la strada giusta: "La Roma ha potenzialità enormi, lo sta dimostrando e può arrivare molto lontano. Però il mio pensiero è sempre di ragionare gara dopo gara, nel calcio le cose cambiano in continuazione. Ogni partita per noi deve essere una finale e dobbiamo pensare di vincerla - conclude El Shaarawy -. Poi quello che accadrà lo vedremo. Il nostro obiettivo è migliorare sempre e non avere cali di attenzione. Il derby è una partita che si prepara da sola, la carica la trovi dentro di te. Bisogna andare

in campo sereni e fare quello che sappiamo fare, con convinzione e abnegazione".