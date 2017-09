Roma, Dzeko torna a sorridere: Di Francesco ha il suo bomber

17 settembre 2017

Nelle ultime venti partite davanti al proprio pubblico, il bomber bosniaco ha messo a segno 21 reti. Più di uno a partita per il giocatore chiave della manovra offensiva giallorossa. Un inizio di stagione un po' traballante dal punto di vista del gioco sotto la guida di Di Francesco ha rischiato di far esplodere un incidente diplomatico dopo la Champions, ma se la doppietta contro il Verona e la pioggia di occasioni non ha cancellato quell'uscita mal digerita dal tecnico, di sicuro ha aiutato a sotterrarla per bene. I problemi legati al cambio tecnico non sono stati del tutto risolti, mancano i tempi tecnici, ma contro l'Hellas si sono visti segnali incoraggianti anche per lo stesso Dzeko, sempre al centro della manovra e tanto letale quanto sprecone. Insomma, tutto come prima.



Semmai per la Roma i segnali positivi da sottolineare con la matita blu sono altri. Innanzitutto il ritorno in grande stile di Florenzi, un motorino instancabili per voglia e qualità sulla fascia destra. Moto perpetuo e qualità nell'ultimo passaggio come in occasione dell'assist per il primo gol del centravanti. Poi il giovane Ünder, ancora un po' frenetico negli ultimi metri ma peperino da tenere d'occhio. Infine, nonostante i numerosi cambi per il turnover, i giallorossi sono apparsi una squadra con ben chiaro in testa la trama tattica da sviluppare, spazzando via ogni velleità difensiva dell'avversario. Dzeko o non Dzeko, dopo una settimana pesante e con tutto il "negativismo" accentuato da Di Francesco, sarà una domenica serena.