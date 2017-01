Roma, Dzeko: "Potevo andare alla Juve, Spalletti un vero capo"

27 gennaio 2017

"Potevo andare alla Juve. Ma alla fine sono alla Roma e sono felice di questa scelta". Edin Dzeko si confessa in una lunga intervista rilasciata al 'Messaggero'. "Ho pensato di andare via, succede quando non giochi - ha proseguito - Ho detto no alla Cina, non mi sento ancora vecchio, voglio giocare tanto e ad alti livelli". Su Spalletti: "Ogni tanto vorrei sentire da lui qualche complimento... Ha fatto capire a tutti chi è il capo".

Da Garcia a Spalletti: "Garcia doveva essere un po' più duro, proprio come Spalletti - ha proseguito Dzeko - Bisognava evitare che qualcuno si rilassasse troppo. Per questo mi piace Spalletti: lui è tosto e vuole sempre che, sia in allenamento che in partita, si dia il massimo. E' forse uno dei migliori che ho avuto". Troppe critiche? "In Inghilterra c'era meno pressione, se non giochi bene è normale che ti critichino. Ma le critiche fanno parte del gioco, le accetto. Roma è simile alla Bosnia: non ti criticano, ti insultano. Quindi sono abituato. Se lo fanno a casa mia... Fai bene tre volte, ma se alla quarta sbagli, ecco che ricominciano con gli insulti. E' come se si aspettasse l'occasione giusta per colpirti".