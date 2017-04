Roma, Dzeko meglio di Totti: Edin re dei bomber giallorossi Grazie alla doppietta con l'Empoli il bosniaco sale a quota 33 gol stagionali

2 aprile 2017

Dzeko è il "re dei bomber" della Roma. Meglio di Totti, di Manfredini e Volk. Grazie alla doppietta con l'Empoli, a quota 33 gol stagionali, l'attaccante bosniaco ha conquistato un posto speciale nella storia del club. Un record che a Roma piazza Edin in cima alla lista dei centravanti. Il bilancio dice 18 reti di destro, 13 di sinistro e due di testa. Ben 16 centri dei 23 in Serie A sono arrivati all'Olimpico: nessuno ha fatto meglio in Europa.

Dzeko non si ferma più. "Sono felice per questo record, questa è una stagione molto bella per me - ha spiegato dopo la gara con l'Empoli -. Ma penso già al 34". Per ritoccare il record stagionale, del resto, c'è ancora tempo. "Mancano ancora diverse partite, ho due mesi davanti, voglio segnare ancora di più, posso e devo migliorare - ha aggiunto il bosniaco -. Ho segnato poco di testa...".



In carriera Edin ha fatto meglio solo nel 2008/09, quando col Wolfsburg arrivò a 36 reti stagionali (26 in Bundesliga). Obiettivo alla portata anche con la maglia giallorossa. Soprattutto perché, dopo un anno difficile, Dzeko ormai si trova perfettamente a suo agio in Serie A. Lo dicono i numeri. In questa stagione Edin del resto è un rullo compressore. Il bomber implacabile che tiene ancora vivo il sogno scudetto e fa sognare i tifosi. A Roma c'è un nuovo re: Dzeko.

LE STATISTICHE DI ROMA-EMPOLI • Edin Dzeko ha segnato 23 gol in questo campionato: in carriera ha fatto meglio solo nel 2008/09 quando arrivò a 26 col Wolfsburg in Bundesliga. • Ben 16 dei 23 gol di Dzeko in questa Serie A sono arrivati in partite casalinghe: al momento nessun calciatore nei cinque maggiori campionati europei ha segnato di più davanti al proprio pubblico in stagione. • In totale sono 33 i gol stagionali di Dzeko, considerando tutte le competizioni: 18 di destro, 13 di sinistro, due di testa. • La Roma va a segno da 13 gare di fila in campionato, parziale in cui sta viaggiando alla media di 2.3 reti a partita. • I giallorossi hanno vinto sette delle ultime otto partite in Serie A, in mezzo la sconfitta con il Napoli. • L’Empoli ha perso tutte le ultime sette partite di campionato: peggior striscia nella storia del club toscano in Serie A. • Più in generale, la squadra di Martusciello ha raccolto un solo punto nelle ultime nove giornate e non è riuscita a segnare in quattro delle cinque gare più recenti. • Tra la partita d’andata e quella di stasera, la Roma è arrivata 43 volte alla conclusione contro l’Empoli. • Ottavo assist per Mohamed Salah, solo Callejon e Felipe Anderson (nove a testa) hanno fatto meglio in questa Serie A. • Leandro Paredes è stato il calciatore che ha giocato più palloni (89) e recuperato più possessi palla (10) in questo match.

