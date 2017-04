Roma, Dzeko: "Contento di essere nella storia del club. Spalletti? Magari va via anche vincendo"

1 aprile 2017

"Sono contento di essere nella storia della Roma ". E' Edin Dzeko il grande protagonista della vittoria sull'Empoli: con questa doppietta sono 33 gol in stagione per il bosniaco. "Forse avevamo un po' la testa al derby ma abbiamo fatto il nostro e ci siamo presi i 3 punti - ha proseguito l'attaccante a Premium Sport. "Chi tiferò tra Napoli e Juve? Un pari sarebbe bello. Spalletti? Forse andrà via anche se dovessimo vincere qualcosa. Chissà".

"Il derby di Coppa Italia è una sfida troppo importante per tutti noi - ha detto ancora Dzeko a fine partita - Dovremo preparala al meglio, sarà difficile ribaltare il 2-0 dell'andata ma siamo una squadra forte e proveremo ad andare in finale. Spalletti ha detto che andrà via senza trofei? Questo non lo so, bisognerebbe chiedere a lui".