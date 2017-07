Roma, Dzeko accoglie Defrel: "Possiamo giocare insieme"

21 luglio 2017

Dzeko abbraccia Defrel. Il nuovo attaccante della Roma è arrivato a Boston e il bosniaco gli ha dato il benvenuto: "È forte, a me piace, sono contento per la Roma che ha preso un calciatore che aiuterà la squadra in futuro. Deciderà il mister ma non vedo problemi a giocare insieme". Il bomber è anche curioso di scoprire Di Francesco: "Le prime impressioni sono buone, siamo qua noi nazionali da 3-4 giorni. Il mister lo conosciamo da Sassuolo. Sappiamo che attua un bel calcio e sarà così anche qui. Dobbiamo imparare il suo metodo di lavoro, ascoltarlo e faremo bene".



Dzeko poi fa sognare i tifosi: "Siamo ancora a inizio preparazione. Qualche giocatore importante è andato via, ma altri sono venuti e sono sicuro che sono giocatori importanti, con qualche calciatore infortunato. Magari arriverà qualche altro calciatore forte. Sono sicuro che la Roma sarà forte, se non più forte della stagione passata".