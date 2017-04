Roma, Dzeko: "Ho la fiducia di Spalletti"

28 aprile 2017

Passano gli anni anche per l'attaccante bosniaco: "Non sono più un ragazzino e non posso correre come dieci anni fa, quando avevo 21 anni. Sono più anziano, ma molto più intelligente, perché ho più gare alle spalle. Su alcune palle, prima, mi sarei buttato come un pazzo, ma ora no, perché rischierei l'infortunio. Quando sei ragazzo non ci pensi, ti butti e basta. Quando hai più esperienza devi giocare con la testa".



"La Roma - prosegue Dzeko - giochia un calcio molto offensivo con grandi giocatori che mi rendono la vita più facile. La squadra gioca per me, ricevo un sacco di assist. E' difficile quando fai più di 80 punti e non vinci il campionato. Qualche volta può essere frustrante: l'unica cosa che puoi fare è dare il meglio e sperare che la Juventus faccia passi falsi. Non è facile, ma bisogna pensare positivo".