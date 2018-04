Roma, due turni di squalifica per De Rossi: "Gravemente antisportivo"

28 novembre 2017

La società giallorossa non farà ricorso contro la decisione del giudice sportivo e dunque farà a meno del suo capitano per due turni. La sanzione per De Rossi è uguale a quella che toccò al capitano del Milan Bonucci, squalficato per due turni dopo un pugno rifilato a Rosi. Il centrocampista giallorosso, dunque salterà le partite contro Spal e Chievo. Tra le motivazioni della squalifica, si legge nel comunicato del giudice sportivo, c'è la "condotta gravemente antisportiva per avere, al 24° del secondo tempo, durante un'azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici".



Ammenda di 10.000 euro alla Juventus "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori denigratori di matrice territoriale" e 3.550 all'Inter "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti, recidiva".



Inibizione, infine, per il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare "in quanto al termine della gara, pur non presente in distinta, entrava sul terreno di giuoco affrontando, con fare aggressivo e minaccioso, il Direttore di gara. Comportamento che proseguiva fino a quando quest'ultimo non rientrava negli spogliatoi". Tare è stato inibito fino al 5 dicembre.