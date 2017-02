Roma, ds Massara: "Nelle parole di Nainggolan solo sano spirito sportivo"

12 febbraio 2017

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha toccato diversi temi riguardanti i giallorossi tra presente e futuro: “Spalletti ha parlato di un campionato grandissimo della Juventus che da anni sta facendo delle cose formidabili e credo che il loro rendimento sia anche merito di squadre come Roma e Napoli, capaci di mettere grande pressione ai bianconeri. Le parole di Nainggolan? Io vorrei dare un’altra chiave di lettura all’episodio. Penso che quando in un ambito privato, un calciatore importante della Roma manifesta un’antipatia sportiva nei confronti di una rivale che sta facendo grandissime cose da anni, ci vedo un sano spirito sportivo e di rivalsa. C’è voglia di competere, ci vedo l’ossessione della vittoria che abbiamo tutti ma non ci vedo aspetti negativi come è stato detto".



In casa Roma da diverso tempo tengono banco le questioni riguardanti i rinnovi di pedine fondamentali come il tecnico Spalletti e capitan De Rossi: "Sono rinnovi auspicabili ma rispettiamo molto la volontà del mister di rimanere concentrati sul presente e di pensare di conquistarsi sul campo la fiducia che la società ha in lui e in tutta la squadra. Anche i rinnovi di giocatori come Manolas e Strootman sono la nostra volontà. Stanno continuando i dialoghi positivi con i giocatori e con i loro agenti: vogliamo rimanere ad alti livelli per molti anni".



Il ritorno di Salah potrebbe ritogliere spazio nuovamente a El Shaarawy: "No, assolutamente. Il ritorno di Salah è importantissimo per noi, speriamo finisca ancora meglio questa stagione. El Shaarawy è sempre entrato benissimo in campo ogni volta che è stato chiamato in causa. Le partite saranno molte, giocheremo competizioni che ci vedono possibili trionfatori e avremo bisogno di tutti i nostri giocatori. L’ossessione della vittoria? Quando si ricerca la vittoria sul campo la si costruisce tutti i giorni. I trofei si conquistano in allenamento e si ritirano in partita: questo deve essere il nostro mantra e il nostro mister è eccezionale nel ricordarlo a tutti noi. Cosa manca per arrivare ai livelli della Juventus? In questo momento mancano 7 punti ma noi siamo convinti di poterci avvicinare sempre di più”.