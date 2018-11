Roma, Di Francesco: "Voglio una squadra più aggressiva. De Rossi out a Firenze e col Cska"

02/11/2018

"Spero di vedere un atteggiamento diverso, più aggressivo. Voglio che la squadra dia continuità alle idee su cui lavoriamo". Chiaro il messaggio di Di Francesco alla sua Roma alla vigilia della trasferta di Firenze, dove mancherà capitan De Rossi: "Non sarà convocato per domani, probabilmente nemmeno per il CSKA e difficilmente per la Samp". E ancora: "Parlare già ora di quarto posto come obiettivo non mi piace proprio".

"Siamo stati troppo remissivi nell'ultima partita, dobbiamo dare continuità al sistema di gioco dell'ultimo periodo e non vorrei spostare più di tanto la filosofia della squadra", ha detto Di Francesco parlando di un eventuale ritorno al 4-3-3 nella conferenza stampa della vigilia. Recuperati Pastore e Kluivert, e anche Manolas: "E' disponibile ma devo valutare se farlo giocare. In attacco ci sarà Dzeko".



"Obiettivo della Roma il quarto posto? E' riduttivo parlare in questo modo, ma è ovvio che siamo in ritardo e che dobbiamo tornare ad alzare il rendimento e fare punti. Vincere due partire ti permette di accorciare la classifica, vedi cosa stanno facendo Milan e Inter. Noi però abbiamo perso solo una delle ultime sette partite, come rendimento stiamo crescendo. Io però non sono contento, pretendo di più e per tornare a fare risultati dobbiamo fare prestazioni migliori. Se col quarto posto mi sentirei di aver fatto il mio dovere? Dobbiamo giocare Coppa Italia e Champions, in campionato siamo in ritardo e dobbiamo migliorare. Ma dire se sono a posto con la coscienza... Darò il 100% per questi colori, le valutazioni verranno fatte alla fine. Faccio questo lavoro con passione e abbiammo la possibilità di toglierci soddisfazioni".