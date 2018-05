Roma, Di Francesco: "Una vittoria sporca, frutto del sacrificio: il successo è merito di Dzeko"

6 maggio 2018

Tre punti portati a casa con tanto sacrificio per una Roma oggettivamente prpvata dalla fatiche europee. Ma una vittoria fondamentale in chiave Champions: manca un punto per l'aritmetica ma Di francesco non vuole fare calcoli. “Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione - ha detto nel post partita il tecnico giallorosos - purtroppo sapevo che noi eravamo un po’ al limite, specialmente con lo stato di forma di alcuni giocatori, e che avremmo incontrato delle difficoltà".

"Le situazioni di Manolas e Peres? Kostas zoppica, ho paura che non sia solo una botta e Peres dovremo valutarlo. Al di là di questo, siamo stati bravi a portare a casa una vittoria sporca, una vittoria da grande squadra. Contro la Juventus una battaglia per l’onore? Non giocheremo per pareggiare, anche se ci manca un punto per la Champions: io ragiono in maniera differente e vi assicuro che cercheremo di portare a casa i tre punti. La nostra deve sempre essere una mentalità vincente, da questo punto di vista siamo cresciuti: oggi la partita ce l’ha fatta vincere Dzeko, per come si è messo la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà".



"Abbiamo anche commesso degli errori, alcuni dettati dalla stanchezza altri dalla scarsa attenzione, ma stiamo crescendo molto e sotto tanti punti di vista. Certo, su altri dobbiamo ancora migliorare. Se mi immagino una Roma senza Alisson? Non la immagino, ma io faccio l’allenatore: è cresciuto tantissimo, lavora con la linea difensiva ed è un ragazzo con grande personalità. Oltretutto, lavora con la squadra, come in un’orchestra: io voglio giocatori così".



"Chi avrebbe meritato di più lo Scudetto tra Juventus e Napoli? Non entro nel merito: se la Juventus è lì davanti significa che merita, anche se ammetto che dal punto di vista estetico il Napoli ha fatto qualcosa si più. Ma i bianconeri sono vincenti e spesso nel calcio i vincenti hanno ragione.”