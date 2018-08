Roma, Di Francesco: "Aspetto il miglior Pastore"

26/08/2018

L'Atalanta in campionato nel posticipo del lunedì e un mercato all'estero ancora aperto che potrebbe strappargli Strootman, trattato dal Marsiglia. Di Francesco prepara così la seconda sfida in campionato: "C'è questa trattativa in corso - ha ammesso il tecnico -, oggi lo vedrò e valuteremo insieme il da farsi. Per me comunque è convocato e non penso che questo argomento possa essere più importante della partita. Non mi piace parlare di titolari e faremo una scelta insieme. Ognuno farà le sue valutazioni, ma viene prima la forza della squadra".



Contro i nerazzurri di Gasperini sarà la 200a partita da allenatore in Serie A per Di Francesco, ma restano i dubbi tattici: "E' un bel traguardo e mi auguro che possa esserci una festa con la vittoria della Roma. Non dobbiamo ripetere gli errori della scorsa stagione, ma non ha senso parlare di quella partita. L'Atalanta ha già fatto sette partite e hanno un ottimo allenatore, non sarà semplice". Kluivert e Pastore possono partire dall'inizio: "Justin si sta adattando benissimo e so che è una pedina importante da sfruttare. Valuterò, ma è uno di quei giocatori che può partire titolare o entrare a partita in corso. Da Pastore ci aspettiamo qualcosa in più di quello che ha fatto a Torino. Può svariare dietro le punte più che da mezz'ala, ma ha dribbling e assist che per ora abbiamo visto pochissimo. Dopo la continuità dovrà trovare serenità".



Proprio dai piedi di Pastore passa un cambio tattico su cui Di Francesco sta lavorando: "Voglio dare maggiore qualità alla squadra, sto ricercando questo. Una mezz'ala quando si trova in mezzo al campo deve avere determinati mezzi tecnici e Pastore, come Coric, li ha. Anche Zaniolo può fare quel ruolo un po' come faceva Perrotta".



"E' prematuro comunque parlare di collocazioni in classifica. Abbiamo lavorato per un anno e mi auguro che questa squadra abbia margini di crescita enormi. Sempre parlando di Pastore, con il Torino per 75' è stato il giocatore che ha corso di più, ma non abbiamo visto la sua qualità. Arriverà e ne sono sicuro".



I dubbi dell'undici titolare da schierare contro l'Atalanta riguardano anche altri reparti: "Cristante ha una grande condizione fisica ed è un giocatore che ho voluto fortemente. Può ricoprire tutti i ruoli da mezz'ala e può darci molto anche fisicamente. Dovrebbe partire titolare. Kluivert è il giocatore che vedo come alternativa a Under per la fascia destra per ora, con caratteristiche diverse".