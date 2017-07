Roma, Di Francesco: "Sostituiremo al meglio chi è partito"

8 luglio 2017

"Dobbiamo cercare di integrare al meglio questa squadra e allo stesso tempo capire le esigenze generali che ci vogliono in questo ritiro - ha proseguito Di Francesco dal Trentino, dove i giallorossi resteranno fino al 14 luglio per poi volare negli Stati Uniti per la tournée estiva - Ci auguriamo di sfruttare al meglio questa settimana, per me in particolar modo sarà l'occasione per poter conoscere i tanti giovani che sono venuti qui. Chissà, magari qualcuno potrebbe rimanere costantemente con noi". E ancora: "Ho ereditato una squadra che ha fatto molto bene e segnato tantissimi gol, però concettualmente per me certi giocatori non devono girare per il campo, devono avere un'idea ben precisa ed è quella di poter far male agli avversari".



Sul tour negli Usa: "Per me è la prima volta. Noi allenatori ci lamentiamo sempre per questo genere di cose e capisco il perché. La possibilità di non poter lavorare nello stesso posto con continuità, dovendosi spostarsi per viaggi e per giocare una serie di partite impegnative, non ti permette di crescere costantemente, ma questo lo sapevamo. Adatterò il mio lavoro in base alle esigenze e alle situazioni che troverò davanti. È una cosa che non riguarda solo noi, il calcio è cambiato, si è evoluto in questo senso e dobbiamo essere bravi a cercare di sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo".