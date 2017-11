Roma: Di Francesco "Scudetto? Troppo presto per dirlo, pensiamo a battere la Fiorentina"

4 novembre 2017

"Monchi ha detto che abbiamo il dovere di provare a vincere lo scudetto? Più avanti faremo le valutazioni, ora è troppo presto per dirlo". Il tecnico della Roma Di Francesco tiene i piedi per terra. "Dobbiamo recuperare il terreno perso - ha detto alla vigilia della gara di Firenze - Stiamo rincorrendo il desiderio di restare attaccati alle squadre davanti. Per farlo anche domani dobbiamo vincere. Voglio una gara determinata come contro il Chelsea".

"L'entusiasmo che c'è ora non deve portare a presunzione o abbassamento di tensione", ha proseguito Di Francesco. Sull'avversario, la Fiorentina: "Sono stato vicino in passato, quanto non lo so. Sono lusingato ma finisce lì, sono contentissimo di stare qui. Da calciatore ho scelto la Roma, da tecnico sono contento di essere qui con pregi e difetti dell'ambiente ma a me piace". Sul possibile turnover dice: "I chilometri corsi non significano niente, dovete imparare a non vedere solo gli undici chilometri o i dodici corsi ma la qualità. De Rossi e Strootman sono centrocampisti e devono correre per forza. Devono sacrificarsi, è il duro lavoro del mediano che per qualità fisiche deve avere continuità di corsa. Altri fanno meno chilometri ma con alta qualità. Dzeko giocherà titolare domani, devo valutare gli altri". Su El Shaarawy, il protagonista delle ultime gare della Roma: "Quando l'ho messo a destra con l'Inter non poteva giocare lì. L'ho messo col Chelsea e ha fatto due gol. Significa che quando un giocatore matura, impara a migliorarsi ma può fare ancora meglio. Sono contento ma non mi accontento, ha grandissime potenzialita'".