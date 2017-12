Roma, Di Francesco: "Schick sarà titolare. Il Sassuolo un grande amore"

Che risposte stanno dando gli attaccanti?

Come si superano le difficoltà a Roma?







De Rossi ha detto che non si deve abusare della parola "vincere"



L'esperienza da allenatore E' un'esperienza diversa, il calciatore è orientato su se stesso, l'allenatore deve guardare il mondo Roma a 360 gradi. L'esperienza di Sassuolo è stata basilare per poter arrivare qui. Io qui mi sento bene, sono motivatissimo e sto cercando di rendere questo ambiente una famiglia

Come ha reagito Schick dopo Torino? Capita di sbagliare un gol così pesante ma lui deve avere la forza di superare tutto questo e io gli voglio stare vicino in questo momento perché è un patrimonio della società. Ha delle qualità ma non è ancora un campione, l'aspetto psicologico è il più importante su cui deve lavorare. Non dobbiamo pensare di aver perso a Torino per colpa del suo errore A livello motivazionale è una parola che a me piace molto quindi perché non dirla? L'importante è usarla nel modo giusto e vincere attraverso la mentalità e le idee Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions e in campionato siamo in corsa per dare fastidio quindi siamo in linea con quello che ci siamo detti. Per ripartire bisogna vincere cercando di prendere le sconfitte nel modo giusto

A oggi si fanno solo chiacchiere, dobbiamo essere più concreti. Questa squadra ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche la Juve. Dobbiamo imparare a creare magari meno ma a segnare di piùQuando si parla di numeri bisogna poi anche capire le caratteristiche dei giocatori. A Torino ho messo in campo un 4-2-4 come faccio quando voglio riempire l'area e spostare gli equilibri. Abbiamo difficoltà a concretizzare e allora cerco di mettere giocatori più abituati a segnare. Ma noi abbiamo un equilibrio e non dobbiamo buttare il lavoro fatto per due risultati negativi. Il 4-2-3-1 non è nella mia testa. Ma non vi dirò come partirò domani. Schick partirà sicuramente dall'inizio, gli altri dieci vedremo.Sono in piena sintonia con Monchi. Non mi interessa parlare di altri giocatori, voglio pensare ai miei e alla gara col Sassuolo. Ora è l'ultimo dei miei pensieri il mercato