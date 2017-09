Roma, Di Francesco perde Schick: "Problema muscolare"

8 settembre 2017

Il 3-1 con l'Inter ha lasciato il segno in casa Roma. "La sconfitta dell'Olimpico brucia ancora. Non meritavamo di perdere - ha detto l'allenatore giallorosso -. La squadra ha fatto bene, dobbiamo ripartire da quella prestazione". Ma ora è tempo di voltare pagina. "Abbiamo un po' smaltito gli errori e sono rientrati alcuni giocatori un po' stanchi e quindi c’è stato sia lavoro di campo che lavoro di recupero", ha spiegato Di Francesco prima dell'annncio del rinvio della gara con la Samp. "Dei blucerchiati temo la grande capacità di andare in verticale. Il 4-3-1-2 dà maggiore pericolosità sulle nostre transizioni negative - ha aggiunto -. Hanno vinto due partite anche soffrendo. Sono stati bravi a reggere, una squadra organizzata con un allenatore molto bravo".



Poi qualche battuta sulla formazione che avrebbe dovuto giocare. "Florenzi potrebbe essere schierato dall'inizio, così come Bruno Peres, che ha recuperato dall'infortunio - ha proseguito -. Ale mi ha dato delle sensazioni nettamente positive nella crescita della condizione". Dopo gli impegni con la Nazionale, sarebbe dovuto toccare a De Rossi tirare un po' il fiato: "Daniele non è più un ragazzino, i tempi di recupero si allungano. Gonalons lo ritengo un giocatore titolare, forte, sta assimilando meglio il calcio italiano e il mio. Può essere uno di quelli che domani scende in campo dall'inizio".



Poi la brutta notizia su Schick: "Ha avuto un problema muscolare in allenamento". Quanto ai dubbi tattici legati all'utilizzo del ceco, DiFra respinge le perplessità: "Schick è uno di quei giocatori che tecnicamente e tatticamente le cose migliori le ha fatte partendo dal centro destra, ed è un indizio importante per capire dove puà esprimersi un calciatore. Anche quando ho preso Defrel mi dicevano che non poteva fare l’attaccante, poi in due anni ha fatto 23 gol. Il lavoro paga e pagherà anche con Schick a prescindere dal ruolo".



Poi sul mercato: "Abbiamo cercato fortemente Mahreze la società ha offerta più di quanto offerto per Schick". "Abbiamo virato su un giocatore con caratteristiche differenti, ma noi volevamo un top player e abbiamo scelto insieme di prendere Schick - ha aggiunto -. Defrel può ricoprire il ruolo di esterno, lui nasce esterno e poi l'ho fatto diventare centravanti. Defrel mi ha dato delle risposte positive in queste gare e quindi abbiamo scelto un giocatore che può giocare centrale o esterno. Sono soddisfatto del mercato in base alle possibilità della società". Quanto alla Var, DI Francesco ha le idee chiare: "Non sono contento della Var, sono convinto che l'errore sarà sempre dietro l’angolo. Non mi piacciono tutte le sospensioni: è come vedere un thriller alla tv, non sai mai cosa succede".



Capitolo Totti allenatore: "Si è già presentato nello spogliatoio a spostare le pedine sulla lavagna. Anche lui vuol giocare col 4-3-3... E' giusto che faccia questo percorso, perché capirà così cosa vuol fare da grande. Gli ho consigliato di fare tutto con grande passione e di non sentirsi mai arrivato. Francesco è intelligente".



Infine un commento sulle rivali in campionato e sulla competitività dei giallorossi: "Il Milan è la squadra che si è mossa meglio. La Juve ha una base importante e ha speso bene il suo budget. L’Inter la vedo un po' come la Roma per quanto riguarda il mercato. Il Napoli ha mantenuto una base di gioco e dei giocatori forti". "Noi come squadra dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista. Con l’Inter ho visto una grande crescita, la squadra sta assimilando i miei concetti - ha concluso -. Stiamo crescendo, dico solo che voglio essere competitivo in tutte le competizioni. Sono convinto che questa squadra può solo che crescere".