Roma, Di Francesco oltre la crisi: "Juve di un altro pianeta, ma..."

15/09/2018

La sconfitta contro il Milan prima della sosta, il pareggio stentato contro l'Atalanta una settimana prima e il processo è servito. Nemmeno il tempo di entrare davvero nel vivo del campionato, che la Roma e Di Francesco sono subito finiti sul banco degli imputati. Accusati e condannati, senza prove d'appello. Il tecnico giallorosso non ci sta. Rialza la testa, chiarisce che è solo l'inizio, chiede ai suoi la svolta a partire da subito, dal lunch match con il Chievo: "Il campo ha detto che la Juventus è più forte perché ha 9 punti - ammette Di Francesco -. Noi dobbiamo essere bravi a rimettere le cose a posto, cercando di capire che la Juve non è di un altro pianeta da oggi. Vince da diversi anni, lo ha dimostrato con i fatti. Noi dobbiamo recuperare terreno, ne abbiamo la possibilità ritrovando determinazione e cattiveria. Sicuramente avremmo voluto qualche punto in più in classifica, ma siamo ancora in tempo per riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada nell'ultimo periodo".