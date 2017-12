Roma, Di Francesco: "Non possiamo sbagliare così tanto"

30 dicembre 2017

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato l'1-1 interno contro il Sassuolo che chiude il girone d'andata: “Non abbiamo gestito bene il vantaggio nella ripresa dove abbiamo fatto meglio del primo tempo. Dovevamo chiuderla prima e non l’abbiamo fatto e poi il Sassuolo ha meritato il pareggio. Abbiamo sbagliato troppo e se vogliamo diventare una squadra un pochino più grande non possiamo permettercelo. Mi auguro che sia un momento che può capitare, non siamo brillantissimi come potremmo essere. Abbiamo creato meno del solito ma dovevamo gestire meglio il vantaggio. Gestiamo sempre tanto la palla ma dovevamo essere più cinici. Poi paradossalmente abbiamo subito gol nel momento in cui eravamo schierati bene. Peccato, perché questa era una gara da vincere".



Un calo fisico, ma che può essere anche un problema mentale: "E' mancata la lucidità nell’ultimo passaggio. Siamo stati poco brillanti e determinati. La squadra spesso domina la gara ma oggi siamo stati molto meno lucidi". Inizia a pesare anche il digiuno di Edin Dzeko autore di un solo gol negli ultimi due mesi e mezzo: "Ha grandissime potenzialità. Mi dispiace che non riesce a fare e gol e mi chiedo anche io perché non ci riesca. Crea tantissime occasioni ma non ha trovato la rete. Rimane un giocatore importante per noi e mi auguro che si sblocchi. Si mette molto a disposizione della squadra e forse questo gli toglie qualcosa in zona gol. E’ uno d ei giocatori che tira più in porta del campionato, il non segnare poi diventa un problema psicologico. Per questo si deve sbloccare".



Qualche difficoltà anche per Schick: "La squadra ha fatto veramente bene con il 4-3-3, ora ci vuole equilibrio. Poi tutti i moduli sono validi quando c’è la cattiveria e la voglia di fare bene”.