Roma, Di Francesco: "Ne avrei cambiati otto all'intervallo"

27/08/2018

La rimonta fino al 3-3 ha limitato i danni per la Roma, ma Di Francesco ha dovuto ribaltare la gara dopo un primo tempo giocato male: "Ne avrei cambiati 6-7 all'intervallo. Siamo stati troppo brutti per essere veri e l'Atalanta andava il doppio di noi". Poi il cambio tattico e la rimonta: "Pastore ha dato qualità e l'azione di Florenzi l'abbiamo provato in settimana. Nel primo tempo abbiamo sofferto l'Atalanta, complimenti anche a loro".

"Bisogna dar merito all'Atalanta al di là dei cambi che abbiamo fatto perché andavano al doppio di noi nel primo tempo. Abbiamo perso tutte le distanze - ha continuato Di Francesco - e ne avrei cambiato 7 o 8 all'intervallo. Siamo diventati lunghi e non si può concedere tutto quello spazio all'Atalanta. A noi mancava anche la velocità di pensiero perché abbiamo subito la partita. Ci siamo spesso trovati a rincorrere e non a fare la partita come piace a me, anche Manolas ha subito molto Zapata. Diciamo che siamo stati troppo brutti nel primo tempo per essere veri".



Qualche miglioramento si è visto con Pastore dietro le punte: "Gli ho chiesto maggiore qualità e me l'ha data, quando viene tra le linee diventa un giocatore importante. Non sono fissato sul 4-3-3, posso cambiare il modulo per far rendere i miei giocatori al meglio".