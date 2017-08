Roma, Di Francesco: "Mi aspetto più qualità. Schick? Penso al campo"

25 agosto 2017

"Caratterialmente c'è stata una crescita sul lavoro di squadra - ha proseguito Di Francesco - Al di là delle risposte che darà il campo domani, abbiamo lavorato bene in settimana. Mi aspetto qualità maggiore specialmente nello sviluppo offensivo". E i pericoli principali dell'Inter? "Devo dire che Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, ha una squadra con idee chiare e grande qualità di palleggio. Ha fatto un grande inizio di partita con la Fiorentina ma, nello stesso tempo, ha dei giocatori di grande qualità in avanti. Però mi sono piaciuti di più in mezzo al campo".



E ancora: "Se la Roma è più forte oggi rispetto a quando ho firmato il contratto? Sono arrivati tanti altri giocatori, io ho firmato quando eravamo nel piano del mercato. La squadra è sicuramente più forte. Se dovessimo migliorarci, ancora meglio e sarei più felice. Io devo dare forza in questo momento e sono convinto che la squadra può fare benissimo già dalla partita di domani. Siamo a inizio stagione, già abbiamo messo promossi e bocciati. Moreno sta migliorando per quella che è la mia idea di calcio". Poi parole al miele per altri due giocatori. "Florenzi sarà sicuramente convocato, anch'io avrei voluto metterlo in campo ma non ha ancora la condizione ottimale però a gara in corsa mai dire mai. La speranza che ha Spalletti di vederlo in campo è anche la mia, per il calciatore che è. Juan Jesus? Non sono sorpreso, perché ho trovato un giocatore di grande disponibilità, che ha voglia di dimostrare che è un giocatore da Roma e anche all'Inter di essere un giocatore ancora importante. Come tutti gli altri, non si deve accontentare".