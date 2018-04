Roma, Di Francesco: "Il Napoli sarà esame di maturità"

8 ottobre 2017

A meno di una settimana dalla sfida dell'Olimpico, Eusebio Di Francesco si avvicina a Roma-Napoli consapevole che potrebbe essere un bivio importante per la stagione giallorossa. "E' uno dei tanti esami di maturità. E' una partita molto delicata come lo era quella contro il Milan e come tante altre che dovremo affrontare. Secondo me per tutti, e soprattutto per la Roma, gli esami non finiscono mai", ha detto l'allenatore.