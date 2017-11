Roma, Di Francesco: "Farò tutto per vincere il derby"

17 novembre 2017

LE PAROLE DI DI FRANCESCO

Il derby dei tre azzurri

"Due sono romani e romanisti e sentiranno di più questa gara. Mi auguro che sia un'occasione per rifarsi dopo la delusione mondiale. L'occasione giusta per mettere in campo tutta la cattiveria e l'orgoglio"



Nainggolan e Schick

"Qualche problemino c'è, ma stanno tutti abbastanza bene. Valuterò come sta Nainggolan tra oggi e domani. Schick invece non sarà convocato. Sta facendo un percorso, non si allenerà con me finché non mi dirà che starà bene. Non voglio rischiare. Dobbiamo portarlo al top, per fare poi un percorso subito di campo. Questo è l'obiettivo. Schick non lamenta dolore e si sta allenando. Ha una fibrosi e deve essere al massimo della condizione per non farsi male ancora"



Primo derby in panchina?

"Il derby non è mai una partita come le altre. Viverla da allenatore, sarà più complicato. Un giocatore può mettere in campo la voglia, il desiderio e la rabbia. Sarà più complicato per me, ma bellissimo. Soprattutto perché le due squadre stanno vivendo un momento ottimo di classifica e di condizione"



Ostacolo Lazio

"Per aver fatto i punti che ha fatto vuol dire che mette in difficoltà le avversarie. Hanno qualità, sanno ripartire e andare in verticale. In particolare Immobile sa andare molto bene in profondità e far male. Anche con l’Italia è stato il più pericoloso nel primo tempo. E' l’arma in più della Lazio, ha numeri veramente importanti e dovremo tenerne conto"



Il derby di Kolarov

"E' tranquillo e la sta vivendo bene. Per lui sarà una gara particolare, ma ha una grande forza e una grande personalità. Sono convinto che la affronterà nel modo giusto"



Le prospettive

"Il derby inciderà sugli obiettivi, ma voglio togliere questa gara dalla classifica. Voglio viverla appieno. Sarà una gara unica, diversa, che potrebbe farci fare il salto di qualità, ma giocheremo per i tre punti. La Lazio è brava nelle ripartenze e dovremo essere attenti. Però non dobbiamo snaturarci"



La ricetta per la Nazionale

"Servono le seconde squadre. Sono fondamentale per far crescere i giovani dal punto di vista fisico e caratteriale. Così possono fare rapidamente il salto di qualità"



De Rossi

"Gli ho parlato, ma sono cose nostre. C'è una grande dispiacere per la mancata qualificazione ai Mondiali e ora io cerco di motivare i miai giocatori per quello che è la Roma. Hanno grande voglia di rifarsi"



Obiettivo pareggio nel derby?

"Non direi mai alla mia squadra di accontentarsi di un pareggio. Affronterebbero la gara con meno aggressività. Stiamo lavorando e stiamo facendo insieme un certo percorso. In partenza non chiederò mai ai miei giocatori di pareggiare. Voglio dare una mentalità vincente per tutte le situazioni"



Nainggolan

"Può giocare anche all'80%. Vorrei farlo giocare, ma le risposte giuste arriveranno tra oggi e domani mattina. La scelta di Radja è comunque indipendente sulle scelte del tridente"



Il derby

"Farò di tutto per poterlo vincere. E' una cosa dovuta per questo pubblico, che ci sta sostenendo alla grande. I tanti tifosi allo stadio sono un bel segnale. Promesse particolari non ne faccio però..."



Confronto con Inzaghi

"Il mio e il suo percorso sono completamente differenti. Gli ho già fatto i complimenti per come ha saputo gestire il gruppo ed entrare nella testa dei suoi giocatori. Tatticamente abbiamo alcune differenze, ma a livello emozionale abbiamo delle similitudini. Ha fatto tanto in un ambiente difficile"



Il prossimo ct

"Non ho preferenze. Mi auguro solo che si cominci a lavorare in un certo modo. Sono più importanti gli obiettivi e creare più infrastrutture. Ancelotti? Sarebbe una garanzia, ma non devo sponsorizzare nessuno"



La Nazionale

"Parlare della Nazionale oggi è come sparare sulla Croce Rossa. Ciascuno è padrone del suo destino. Più che di parlare delle dimissioni di Tavecchio, sono più curioso di sentire parlare di programmi. Bisogna ascoltare anche gli allenatori. Ma non mi interessa molto parlare dell'Italia ora. Sono concentrato sul derby"



Roma e Lazio a confronto

"Sono nella parte alta delal classifica con merito entrambe. La Lazio ha sbagliato pochissimo sul mercato. Hanno fatto un ottimo lavoro. Milinkovic, Immobile. Sono anche riusciti a rigenerare giocatori che erano in difficoltà come Luis Alberto. Oggi come oggi non c'è una favorita dal punto di vista tecnico"



Stile Roma

"La società sta facendo le cose come si deve. Le parole di Conti su di me, mi han fatto piacere. Per avere un senso di appartenenza, occorre sentirle certe cose. Io cerco di essere positivo e di portare amore ed entusiasmo attorno a questa squadra"