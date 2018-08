Roma, Di Francesco: "Dobbiamo migliorare, Dzeko sbaglia solo i gol facili..."

19/08/2018

"La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel chiudere l'azione - ha proseguito -. Nella ripresa abbiamo sofferto, ho messo Kluivert per dare un po' di freschezza. Me l'aspettavo pronto, sopratutto quando nel finale i ritmi si abbassano. Ha delle qualità importanti, oggi lo ha dimostrato". Poi su Pastore: "Sono convinto che ci darà grandissime soddisfazioni. Lui può essere sia una mezz'ala che un trequartista, è un giocatore di alta qualità che ha bisogno di continuità. Oggi non è stato bravissimo nell'ultimo passaggio, ha fatto meglio in altre situazioni". Infine una battuta su Olsen: "Nonostante l'errore Olsen ha dato grande sicurezza alla squadra, anche per la gestione della palla con i piedi".