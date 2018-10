Roma, Di Francesco: "Dobbiamo dare continuità"

19/10/2018

Di Francesco proverà a recuperare De Rossi e Kolarov per il Cska Mosca. "Sono in continuo miglioramento, con la speranza di metterli in gruppo domenica dopo la partita con la Spal, valutando la possibilità di utilizzarli o metterli a disposizione per la partita con il CSKA. In questa non saranno sicuramente convocati, nessuno dei due".



Una battuta su De Rossi futuro allenatore. "Daniele già fa il mio collaboratore (ride,ndr). E’ un punto di riferimento per tanti ragazzi e anche in mezzo al campo lo deve essere, lo può fare ancora meglio, già è molto bravo. Il fatto di aver avuto un percorso calcistico importante, anche essendo un centrocampista lo aiuta nel poter fare un domani l’allenatore. Per quello ritengo che lo possa fare, andranno valutate tante altre sfaccettature, non solo conoscenze tecnico-tattiche che sono importanti ma anche le altre. Credo che in futuro possa essere un ottimo allenatore".



Dzeko è in grande crescita. "Il merito più grande è il suo, io devo solo cercare di mettere i calciatori nelle migliori condizioni per poter rendere. Credo che Edin, non mi stancherò mai di dirlo, abbia delle potenzialità enormi che a volte neanche lui si rende conto di avere, quello che manca un pochino ad Edin è la continuità, ora la sto rivedendo per lunghi tratti della gara. A volte non dico che sparisce, ma non si mette totalmente a disposizione dei propri compagni. Lui sta facendo un ottimo lavoro e credo che l’aspetto psicologico, specialmente per un attaccante, diventi importantissimo. Lui va sfruttato in questo momento, al di là delle scelte che farò domani".



Il bosniaco è in ballottaggio con Schick. "E’ una valutazione molto importante che devo fare. Nella mia testa c’era questa cosa, ma ad oggi dirvi quello che farò domani non lo so. Sicuramente davanti giocheranno o lui o Edin, giocherà il calciatore che mi darà garanzie in tutti i sensi, magari a partita in corso valuteremo. Non so darvi una risposta definitiva perché lo devo vedere in campo oggi, ieri non si è allenato con la squadra, Nzonzi e Kluivert per scelta, lui perché non stava benissimo". Contro la Spal si rivede Pastore. “E' rientrato con la squadra ieri, sarà quasi sicuramente convocato, è a disposizione, dirvi la condizione fisica è quasi impossibile, va valutato volta per volta, sta bene”.



Luca Pellegrini ha vinto il ballottaggio con Santon. "Giocherà Pellegrini sulla sinistra ricordando che deve continuare a lavorare cercando di rendere più pulite le prestazioni. Ha grandi fisicità e mezzi ma deve sfruttarli meglio, è giovane ed è giusto che possa migliorare e sbagliare".