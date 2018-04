Roma, Di Francesco: "De Rossi? Usciamo sconfitti tutti"

26 novembre 2017

Dopo l'1-1 col Genoa, mister Di Francesco non può non commentare la manata di De Rossi che ha causato il rigore e lasciato in 10 la Roma: "E' un peccato: sa di aver sbagliato, ne usciamo tutti sconfitti, non solo lui. Non mi è piaciuto l'arbitraggio , le squadre che giocano a calcio vanno tutelate" ha detto il tecnico giallorosso. "Siamo stati ingenui ma ci abbiamo provato e per questo ci teniamo una buona prestazione".

Di Francesco si sofferma sull'arbitraggio: "Non mi è piaciuto, specialmente nella distribuzione dei cartellini, ma non posso dire che sia stato questo a determinare il risultato. Non dobbiamo farci male da soli: siamo una squadra che sta crescendo, specialmente in consapevolezza, e questa volta abbiamo perso due punti più che averne guadagnato uno". Sulla gara il tecnico ha analizzato così: "Anche sull’1 a 1, in inferiorità, ci abbiamo provato e abbiamo rischiato anche di ritornare in vantaggio: questo è un bel segnale, perché significa che anche nelle difficoltà riusciamo a mantenere la nostra identità".



Di Francesco, dunque, non vede solo negativo: "Ci teniamo la prestazione, sapendo che comunque non è mai facile venire a Genova e vincere. Siamo stati ingenui. Quanto mancano i gol di Dzeko? Anche oggi si è messo a disposizione della squadra, compresa quella in cui abbiamo fatto gol. Sono sereno su Edin, tornerà anche a fare gol perché ce l’ha nel sangue".