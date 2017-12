Roma, Di Francesco crede in Berardi: a giugno si può fare

29 dicembre 2017

La sesta stagione di Domenico Berardi al Sassuolo si sta rivelando anche una delle più difficili. Il rendimento e la condizione fisica dell'esterno non sono delle migliori e per questo torna ad aprirsi la pista Roma . In estate il club emiliano chiedeva 40 milioni, cifra che il prossimo giugno potrebbe scendere sensibilmente. I giallorossi potrebbero puntare sulla volontà del giocatore, in scadenza nel 2022, di tornare ad allenarsi con Di Francesco .

Secondo il Corriere dello Sport, Domenico Berardi sarebbe il vero sostituo di Salah, partito in estate alla volta di Liverpool lasciando un vuoto sulla corsia di destra non facile da riempire. Per gennaio, in ogni caso, non se ne parla: la trattativa, semmai, sarà avviata per l'estate prossima. L'attuale tecnico giallorosso è anche colui che ha lanciato Berardi e ne ha sfruttato al meglio le caratteristiche. E Di Francesco crede ancora nelle qualità di un giovane di 23 anni che non può essersi offuscato completamente. Quest'anno un solo gol, su rigore, su 14 partite in campionato (più una rete in Coppa Italia) per l'attaccante cosentino: e questo, sperano dalle parti di Trigoria, potrebbe addirittura dimezzare il suo prezzo rispetto alle richieste di Squinzi dell'estate precedente. Lo stesso giocatore ha bisogno di una svolta dopo aver rifiutato la Juventus ed essere stato corteggiato dall'Inter. Ora sono proprio i giallorossi ad essere in prima fila con i bianconeri non più interessati e i nerazzurri defilati per motivi economici. Di Francesco è convinto di poter riportare ad alti livelli il giocatore che con la maglia neroverde ha realizzato 55 gol e che, a sua volta, sarebbe felice di riabbracciare il suo maestro.