Roma, Di Francesco contento: "La squadra mi è piaciuta tanto"

26 luglio 2017

Eusebio Di Francesco commenta contento la vittoria della Roma sul Tottenham . "Nei primi 30 minuti la squadra mi è piaciuta tantissimo. È normale che non fosse possibile mantenere certi ritmi per tutta la gara. Abbiamo avuto un ottimo possesso e fatto pressione contro una squadra abituata ad avere un grande palleggio in Premier e Champions. Dobbiamo giocare più in verticale ed abbiamo gestito male il finale. Le partite sono sempre aperte", ha detto.

La rincorsa alla Juve, comunque, è ancora lunga. "Queste prestazioni danno convinzione. Al di la' del risultato, mi è piaciuta la prestazione: anche nella sofferenza questa squadra non si è mai disunita. È un ottimo inizio ma questa mentalità ci deve accompagnare per tutta la stagione, anche quando ci saranno dei momenti negativi", ha aggiunto. Sui singoli: "Defrel sta crescendo fisicamente, ha giocato in un ruolo che non è il suo preferito. In alcune occasioni non è stato servito come avremmo dovuto. Cengiz come ho già detto è un calciatore letale, deve solo migliorare il modo di stare in campo, ma questo è normale. Kolarov è stato ottimo per qualità tecnica e per personalità. In alcuni momenti tende a chiudersi un po' troppo ma siamo solo all'inizio".