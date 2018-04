Roma, Di Francesco: "Col Napoli non è spareggio scudetto. La squadra da battere resta la Juve"

9 ottobre 2017

"La Roma ha cambiato di più del Napoli, in primis l'allenatore, ma questo non vuol dire che siamo meno competitivi, siamo qui per crescere - ha proseguito Di Francesco - Ci dispiace non aver giocato a Genova, a livello psicologico un po' pesa e può farlo anche a lungo andare". Su Dzeko: "Ribadisco che ha sbagliato, ma al di là di Edin, per dare forza a un lavoro ci sono i risultati. Il tempo è fondamentale per trasmettere un'idea di gioco. Per far crescere un'azienda ci vogliono anni, figuriamoci una squadra di calcio. Ricordiamoci di Sarri e delle difficoltà da lui avute inizialmente, va dato merito a chi lo ha aspettato".



Su Schick: "Si vede che ha l'istinto del campione. Non sto a dire in che ruolo giocherà, magari cambierò qualcosa a livello tattico ma è un attaccante, non solo una prima punta. Dipende sempre dal sistema di gioco. Se andate a vedere le cose migliori alla Samp le ha fatte partendo da destra. Non diamo però giudizi affrettati. Ho allenato tanti giovani, qualcuno l'ho anche lanciato, e vi dico che vanno aiutati".