Roma, Di Francesco: "Bicchiere mezzo pieno"

31 luglio 2017

"Vedo un bicchiere mezzo pieno perchè ci sono state cose positive e altre in cui possiamo fare molto meglio. Sono contento perché non ci siamo disuniti e siamo rimasti in partita fino alla fine, è questo l'aspetto migliore della squadra visto oggi". Di Francesco legge così la prestazione della sua Roma contro la Juve. "Lavoriamo insieme da poco e ci vuole tempo per assimiliare certi meccanismi. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta".

"Siamo partiti molto bene, abbiamo creato un paio di azioni gol importanti, sapendo che la Juve era molto pericolosa in ripartenza. Dopo un po', però, abbiamo abbassato troppo il baricentro e non siamo stati aggressivi per un periodo - ha proseguito Di Francesco - Negli ultimi 15-20 minuti del primo tempo abbiamo giocato pochissimo in verticale, permettendo alla Juve di potersi riposizionare con facilità e ripartire con qualità: questo aspetto mi è piaciuto meno". E ancora. "Sul gol subito abbiamo commesso un errore di reparto e non individuale - ha aggiunto al sito del club - dovevamo leggere prima la situazione".