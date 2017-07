Roma, Di Francesco: "Juve favorita per lo scudetto, dobbiamo darle fastidio"

29 luglio 2017

Eusebio Di Francesco parla alla vigilia della sfida con la Juventus che chiude il Tour americano della Roma : "È sempre una gara importante, mi auguro di trovare dei motivi di crescita. Da De Rossi mi aspetto che sia un capitano esemplare, anche quando non gioca, mi aspetto molto da lui in tal senso". Poi sul mercato: "Non possiamo fare una valutazione delle squadre mancando ancora un mese. Milan, Inter e Napoli si sono rinforzate, noi abbiamo messo dentro giocatori importanti e parlare di gap è presto. La Juventus parte da favorita, noi dobbiamo darle fastidio, poi le risposte le darà il campo".

Poi è il momento di un bilancio prima di lasciare gli Stati Uniti: "Abbiamo fatto un buon ritiro e abbiamo avuto l'opportunità di lavorare bene. Vedo che i ragazzi spingono, si allenano con grande impegno. Voglio vedere la stessa compattezza di squadra. Bisogna anche imparare dagli errori. Non pretendo che non si sbagli nulla, ma che si sbagli di meno rispetto alla partita precedente".



Che ruolo avrà Florenzi?: “Florenzi prima deve rientrare nel gruppo e in questi giorni l'ho impiegato da terzino perché è più difficile insegnare a difendere, poi lo vorrei provare più avanti vedremo che valutazioni faremo, io penso prima alla sua disponibilità nel gruppo ma sarò molto attento anche al suo pensiero, il ragazzo deve essere contento di quello che farà". Poi il tecnico fa il punto su Gerson e Castan: "Sono molto contento di Leo per il suo modo di essere, sono qui per valutarlo senza pregiudizi. Su Gerson dico che ha giocato dall'inizio ed è subentrato, chi è bravo si fa sempre trovare pronto, sa farsi trovare pronto, ha grande impegno e determinazione, sono contento di lui ma non è una valutazione finale, in questo momento fa parte del progetto Roma, poi a fine mercato si vedrà”.