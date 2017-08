Roma, Di Francesco: "Bravi a soffrire, ma dobbiamo crescere"

20 agosto 2017

Vittoria importante, su un campo difficile, per la Roma di Eusebio Di Francesco. Lo sa bene il tecnico che commenta così la sfida a Premium Sport: “Avevo chiesto una prova di carattere ai ragazzi e hanno risposto su un campo in cui nell’ultima stagione hanno vinto in pochissimi. Dobbiamo migliorare nel palleggio, specialmente quando siamo in vantaggio, ma ho visto nella squadra il desiderio di sacrificarsi, di aiutarsi tra di loro e questo per un allenatore è comunque un bel segnale. Col tempo troveremo la condizione".