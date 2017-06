Roma, Di Francesco è arrivato a Trigoria

13 giugno 2017

Dopo giorni di silenzio sono ore calde per Eusebio Di Francesco. Praticamente tutto fatto per il passaggio del tecnico alla Roma. Ma ora arrivano anche gli inevitabili i passaggi formali. Il tecnico abruzzese ha risolto il contratto con il Sassuolo, che al suo posto ha scelto Bucchi per guidare gli emiliani nella prossima stagione. Di Francesco è già arrivato a Trigoria dove inizia la sua avventura. Pronto un biennale da un milione e mezzo di euro a stagione.