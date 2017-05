Roma, De Rossi: "Vittoria importantissima, ora fondamentale vincere le prossime due"

14 maggio 2017

Una rimonta iniziata proprio grazie al suo gol che ha permesso di riagganciare la Juve, completata da El Shaarawy e Nainggolan e accompagnata dal tifo dell'Olimpico: "Oggi abbiamo sentito il sostegno dei tifosi - ha sottolineato De Rossi - mi piacerebbe fosse così in tutte le partite, non solo contro la Juventus. E’ normale. Non voglio fare il patetico, il romantico, ma dobbiamo tornare quelli degli anni 80. Quella generazione veniva allo stadio sempre, a Roma-Ascoli, Roma-Juve, sarebbe bello ricominciassimo a riportare sempre gente allo stadio. Noi per primi. Il nostro lo stiamo quasi sempre facendo. Il mio futuro? Quello che conta oggi è il risultato che c’è sul tabellone.” Cioé 3-1 per la Roma: vittoria, appunto, importantissima.