Roma, De Rossi sfida la Lega: in campo con la "sua" fascia da capitano

20/08/2018

Una giornata di campionato, e la Roma è subito a rischio multa. Da quest'anno, infatti, la fascia da capitano è uguale per tutti, senza la possibilità di poterla personalizzare. Daniele De Rossi, però, non ha rispettato questa regola e, contro il Torino, è sceso in campo con la "sua" fascia, personalizzata come sempre. La Lega sta valutando una possibile multa mentre la Roma ha fatto sapere che non prenderà provvedimenti interni.