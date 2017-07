Roma, De Rossi: "Senza Totti ho maggiori responsabilità"

29 luglio 2017

Daniele De Rossi inizia la stagione con i gradi da capitano sul braccio, quella fascia sognata per tanti anni finalmente è sua. Anche perchè come ammette alla radio ufficiale della Roma : "Totti sembrava eterno". Poi sulla corsa scudetto: "Quest’anno sarà ancora più difficile, ma bisogna lavorare per colmare il gap con la Juventus e provare a costruire qualcosa per i tifosi". Sui i nuovi i complimenti sono per Ünder : "Ci sta facendo vedere in allenamento il motivo per cui è stato fatto un investimento importante".

"Siamo tutti un po’ vedovi del nostro capitano storico - spiega De Rossi - tra virgolette ho fatto il capitano l’anno scorso, era normale che Francesco avrebbe giocato un po di meno. Dal punto di vista tecnico non cambia molto, ma manca il simbolo, colui che portava la gente allo stadio, è una responsabilità in più per noi, per me in particolare. Prima o poi doveva succedere".



De Rossi parla poi del nuovo tecnico Di Francesco con cui ha giocato in maglia giallorossa: "Sì, è strano, ma se fosse arrivato qualcun altro sarebbe stato uguale, il fatto che lo conosco è un vantaggio minimo, sono un giocatore come tutti gli altri. Di Francesco vuole il bene della Roma proprio come me. Dovrò sudare e rispettarlo come qualsiasi altro tecnico. Stiamo lavorando per assimilare i concetti del mister, che sono simili anche a quelli dello stesso Zeman. Dal punto di vista offensivo è ottimo per noi.